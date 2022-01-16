Gölün suları çekilince esnaf işinin başına geçti

MUĞLA genelinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle taşan Köyceğiz Gölü'nde çekilme başladı. Sanat Sokağı'na da dolan suyun çekilmesiyle takı malzemesi ve süs eşyası satan esnaf, tezgahlarını tekrar açtı. Köyceğiz Gölü'nü besleyen 4 derede de su seviyesi arttı.

Derelerin taşıdığı yağmur suları nedeniyle göl taştı, kordondaki iş yerlerini su bastı. Atatürk kordonundaki kafe ve restoran işletmecileri, suyla sürüklenen masa ve sandalyelerini kurtarmak için seferber oldu. Göldeki su seviyesinin yüksekliğini koruması nedeniyle Sanat Sokağı'nda takı malzemesi ve süs eşyaları satan esnaf, tezgah kapattı. Dün sabah saatlerinden itibaren taşan gölde çekilme başladı. Sanat Sokağı'nda suyun çekilmesiyle esnaf yeniden tezgah açtı. ■ ADEM ÜLKER