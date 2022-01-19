CHP’li belediye ölüme sürükledi

MUĞLA'NIN Marmaris ilçesinde yıllardır mangal kömürü satarak geçimini sağlayan ve Beldibi'nde kiraladığı boş bir arsayı depo olarak kullanan 63 yaşındaki Süleyman Ekici, defalarca gelerek arsayı boşaltmasını isteyen zabıta ekiplerinin baskısına daha fazla dayanamadı, zabıta ekiplerinin gözleri önünde üzerine benzin dökerek kendini ateşe veren talihsiz adam kaldırıldığı hastanede can verdi.

SIK SIK GELİYORLARDI

MARMARİS'TE mangal kömürü satarak geçimini sağlayan Süleyman Ekici, yıllardır Beldibi Mahallesi'ndeki boş bir arsayı depo olarak kullanıyordu. CHP'li Marmaris Belediyesi son zamanlarda Ekici'nin arsayı boşaltmasını isteyerek sık sık zabıta göndermeye başladı. Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri, önceki akşam saatlerinde kamyonlarla gelerek bu defa arsadaki çuvallarda bulunan mangal kömürlerini almak istedi.

Zabıta ekipleri Ekici'nin, "Gerekirse belediyenin de kira bedelini ödeyeyim, bari sezon sonuna kadar müsaade edin" sözlerine duyarsız kalarak çuvalları toplamak istedi. Bunun üzerine yaşlı adam "Tamam bırakın, ben kaldırırım" dedi.

Zabıtaların, "Sen kaldırmazsan biz kaldırırız, bizde adam çok' sözü üzerine Süleyman Ekici benzin dolu bidonu kafasından aşağı döktükten sonra, "Yapmayın, borcum var dedim, dinletemedim. Belediyenin görevi vatandaşa yardım etmek değil mi? Neden zorla malımı almak istiyorsunuz" diyerek kendini ateşe verdi.

KURTARILAMADI

BİR anda alev alan Ekici'nin üzerine vatandaşlar battaniye atarak su döktü. Ağır yaralı halde ambulans bekleyen Ekici, çevresindekilere "Ölürsem sorumlusu Marmaris Belediyesi'dir. Belediyenin görevi vatandaşa yardımcı olmak, intihara sürüklemek değil" sözlerini sarf etti. Ekici ağır yaralı halde önce Marmaris Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü, buradaki ilk müdahalenin ardından Fethiye'deki özel bir hastaneye sevk edildi. Vücudunda ağır yanıklar olan Ekici, dün sabah hayatını kaybetti.

ARSAYI SAHİBİNDEN OĞLU KİRALAMIŞ

Talihsiz adamın oğlu Nuri Ekici, boş arsayı sahibinden kendisinin kiraladığını açıkladı. Alanın belediyeye ait olmadığını öne süren Nuri Ekici, "Ben orayı Osman Tuğcu'dan kiraladım. Tuğcu, 'Burası benim' dedi. Bakın, belediyeye ait bir yere benziyor mu? Daha geçtiğimiz cuma geldiler. Bugün yine aramışlar. Babam sezon sonuna kadar idare etmelerini istemiş. 'Madem öyle, kirasını belediyeye ödeyeyim' dediği halde zabıtalar, 'Sen kaldırmazsan biz kaldırırız, bizde adam çok' demişler. Babam yanarken, 'Ölürsem sorumlum Marmaris Belediyesi' diye feryat etmiş. Hastanede kurtaramadılar babamı, ne yazık ki kaybettik" dedi.

VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ

EKİCİ'NİN, belediyenin baskılarına dayanamayarak kendini yakması Marmaris'te infiale sebep oldu. Marmarisliler sosyal medya üzerinden çok sayıda yorum yaparak korkunç ölüme isyan etti.

ADEM ÜLKER