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Haberler Muğla Görünmez kaza genç kızı hayattan kopardı

Görünmez kaza genç kızı hayattan kopardı

MUĞLA’DA kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin başka bir araca çarpması sonucu, yol kenarındaki trafik lambası hasar aldı. Çarpmanın etkisiyle trafik lambasının direği, kaza anında kaldırımda bekleyen 24 yaşındaki Seher Kuşgöz’ün üzerine devrildi. Talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

19.1.2022

Görünmez kaza genç kızı hayattan kopardı

Muğla'nın Fethiye ilçesinden akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İlçenin işlek caddelerinden biri olan Karaçulha Kavşağı'nda, iki aracın çarpışması genç bir kızın ölümüne neden oldu. Yol kenarında bekleyen 24 yaşındaki Seher Kuşgöz, hayatının baharında yaşamını yitirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI
Kaza, Muğla'nın Fethiye ilçesinde Karaçulha Kavşağı'nda meydana geldi. Kırmızı ışık ihlali yapan A.K'nin kullandığı otomobil, Hilmi Manav'ın kullandığı otomobil ile çarpıştı. Kazanın şiddetiyle Hilmi Manav'ın otomobili, savrularak yoldan çıktı ve trafik ışıklarına çarptı.

Trafik ışığının direği kaza esnasında yol kenarında bekleyen Seher Kuşgöz'ün başına çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden polis ve 122 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

KIRMIZI IŞIKTA GEÇMİŞ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Seher Kuşgöz, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Talihsiz kadın hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayı gören tanıklar, A.K'nin kullandığı otomobilin kırmızı ışık ihlali yaptığını ve Manav'ın otomobiline çarptığını dile getirdi. Kazayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

MURAT YALÇIN