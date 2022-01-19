Patlayan tüp sonu oldu

MUĞLA'DA yaşadığı barakada çıkan yangında vücudunun yüzde 90'ı yanan 57 yaşındaki Ömer Çakal, ambulans helikopterle sevk edildiği hastanede yaşamını yitirdi. Muğla'nın Milas ilçesinde bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Erdal Çerçi Caddesi kenarındaki zeytinlikte hayvancılık yapan Ömer Çakal'ın yaşadığı barakada yangın çıktı. Barakayı saran alevler, içerdeki tüpün patlamasına neden oldu.

KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKTI

Korkunç bir sesle patlayan tüp ve yükselen alevler şehrin birçok noktasından görüldü. Barakayı alev topuna çeviren yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangından kendi imkânlarıyla dışarı çıkan Çakal, sağlık ekipleri tarafından Milas Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Vücudunun büyük bölümünde ciddi yanıklar oluşan yaralı adam, ambulansla Milas-Bodrum Havalimanı'na getirilerek ambulans helikopterle İstanbul'da bir hastaneye sevk edildi. Ancak büyük oranda vücudu yanan Ömer Çakal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ve itfaiye ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulunarak yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlattı. ■ VOLKAN YILDIZ