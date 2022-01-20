"Babam yanarken sadece izlediler"

CHP'li Marmaris Belediyesi'nin boşaltmasını istediği depoda, zabıtaların yanında üzerine benzin dökerek kendini yakan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden mangal kömürü satıcısı Süleyman Ekici'nin (63) 112 Acil Servisi'nde çalışan kızı Gizem Ekici, acısını ve isyanını Yeni Asır'da dile getirdi. Öte yandan, sosyal medyadan yapılan eleştirilerin yanı sıra belediyenin, tepki telefonlarına cevap vermediği iddia edildi.

ZABITALARA İSYAN ETTİ

Gizem Ekici, babasının cinnet getirecek bir insan olmadığını belirterek, "Hayatında ne zorluklarla karşılaştı, hepsini atlattı. O depoyu şahıstan kiraladılar ve bir yıllık peşin verdiler. Belediyenin olduğunu bile bilmiyorduk. Zabıtalardan, belediyeden rica edip sezon sonuna kadar bekletip kirasını verelim diye de söylediler. Marmaris Belediyesi'nin dediği gibi 5-6 ton değil 150 ton kömür var orada" ifadelerini kullandı. Marmaris Belediyesi'nin kendisini twitter'den engellediğini de açıklayan Ekici, "Ben 112'de çalışıyorum. İntihar etmek isteyen insanları ikna etmeye çalışırız. Cinnet geçirmesine sebep olmayız. Siz zabıta olunca bunu hak mı görüyorsunuz? Allah ıslah etsin hepinizi. Cayır cayır yanarken zabıtalar ne yaptı? Yüzde 80'e kadar nasıl yanmasını beklediniz? Bu işin peşini bırakmayacağız" diye konuştu.

"BELEDİYEYE DAVA AÇACAĞIZ"

Süleyman Ekici'nin belediye tarafından iddia edildiği gibi "İşgalci" değil, "Esnaf" olduğu ortaya çıktı. Ekici'nin canına kıymasının ardından Marmaris Belediyesi'nin yaptığı açıklamada, "Alanda işgalci olduğu tespit edilen ve kömürlerini koyan Süleyman Ekici isimli vatandaşımıza sözlü uyarıda bulunularak" ifadesi kullanılmıştı. Babası adına depoyu kiralayan Süleyman Ekinci'nin oğlu Nuri Ekinci, söz konusu alanla ilgili Marmaris Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 1 Aralık 2021'de verdiği Kapı Numarası evrakıyla Esnaf Odası ve Vergi Dairesi kayıtlarını, Tapu Senedini, Kira Kontratını Yeni Asır'la paylaştı.

Ekici'nin acılı oğlu Nuri Ekici, "Biz depoyu belediyeden değil Osman Tuğcu'dan senelik 30 bin liraya kiraladık. Önce İmar Müdürlüğü'nden gelmişler, 'Burası belediyenin yeri, boşaltın' demişler. Sonra zabıta gelmiş, 'Burayı boşaltmazsan biz boşaltmasını biliriz' demiş babama. Her şeyimiz yasal. Babamı göz göre göre ölüme gönderdiler" dedi.

SON SÖZLERİ YÜREK DAĞLADI

SÜLEYMAN Ekici'nin kendini ateşe vermeden önceki son sözleri ise yürekleri dağladı. Ekici, "Ben ölürsem Marmaris Belediyesi katilim olacak. Bunu böyle bilin. Kaç sefer aradık, konuştuk. Durumu izah ettim. Harcım var, derdim var dedim. Vatandaşın üzerine böyle gitmeyin dedim. Anlamadınız beni, anlamadınız beni. Mehmet Oktay'a, Osman Gürün'e oy verdik diye mükâfatınız bu mu?" dedikten sonra üzerine benzin döküp kendini yaktı.

ADEM ÜLKER