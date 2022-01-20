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Haberler Muğla Koyunları ölen çoban köpekleri silahla vurdu

Koyunları ölen çoban köpekleri silahla vurdu

20.1.2022

Koyunları ölen çoban köpekleri silahla vurdu
MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde ağılında çok sayıda koyunu bulunan E.G, ağıla geldiğinde 10'dan fazla koyununu parçalanmış halde buldu. Telef olan koyunlarını görünce çılgına dönen E.G, bölgede bulunan 2 köpeği fark etti. E.G, tüfekle defalarca ateş ettiği 2 köpeği kafasından vurarak öldürdü. İhbar üzerine Bodrum Belediyesi ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Şahsın silahına el konulup ifadesi alındı. Köpeklerin koyunlara saldıran hayvanlar olup olmadığı bilinmezken, otopsiye götürülebileceği öğrenildi. ■ FERDİ YAVUZ