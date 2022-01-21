Çakarlı araçla film gibi soygun

Muğla'da kuyumcu arabasının önünü çakarlı araba ile kesen 2 kişi, 16 kilo altınla kayıplara karıştı. Olay, Milas-Yatağan Karayolu üzerinde, Korucuk mevkiinde meydana geldi. Milas'tan Yatağan'a seyir halinde A.Y.B'nin kullandığı kuyumcu aracının önü Korucuk'ta çakarlı bir araç tarafından kesildi. Araçtan inen silahlı 2 kişi, A.Y.B ve yanındaki E.B'yi başlarını tabancanın kabzası ile vurarak darp etti.

Soyguncular daha sonra ikilinin el ve ayaklarını plastik kelepçe ile kelepçeledikten sonra uçuruma yuvarladı. Soyguncular araçtaki 16 kilo altınla kuyumcuların cep telefonlarını gasp ederek kendi araçlarıyla kaçtı. Kuyumculardan E.B, uzun çabalar sonucu ellerindeki plastik kelepçeden kuruldu, sonra A.Y.B'yi çözdü. Karayoluna çıkarak otostop yapan ikili, bir sürücünün telefonuyla polisi aradı. A.Y.B ve E.B tedavi altına alındı. Soyguncular aranıyor. ■ VOLKAN YILDIZ