Kaçmaya çalışan hırsız vurularak yakalandı

Muğla'da bir otomobili içerisindeki 30 bin lira parayla çalan Kadir Akkaya (19), Aydın'ın Söke ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak ters yola girip kaçmaya çalıştığı sırada sırtından vurularak yakalandı. Bodrum ilçesinde 48 UN 001 plakalı otomobil, içerisinde 30 bin lira parayla çalındı. Otomobilin Söke istikametine doğru kaçtığı bilgisi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Çalınan otomobil Kuşadası ilçesinde Plaka Tanıma Sistemi'ne takıldı.

'DUR' İHTARINA UYMADI

Takibe alınan otomobilin Yenikent Mahallesi'nden ilçe merkezine girdiğinin görülmesi üzerine dur ihtarında bulunuldu. Dur ihtarına uymayan sürücü ters yola girerek kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis havaya ve otomobile ateş aştı. Açılan ateş sonucu sürücü Kadir Akkaya sırtından yaralandı. Akkaya hastaneye kaldırılırken çalındığı iddia edilen 30 bin liraya rastlanmadı. ■ KAZIM YÖRÜKCE

ÇAKARLI ARAÇLA FİLM GİBİ SOYGUN

Muğla'da kuyumcu arabasının önünü çakarlı araba ile kesen 2 kişi, 16 kilo altınla kayıplara karıştı. Olay, Milas-Yatağan Karayolu üzerinde, Korucuk mevkiinde meydana geldi. Milas'tan Yatağan'a seyir halinde A.Y.B'nin kullandığı kuyumcu aracının önü Korucuk'ta çakarlı bir araç tarafından kesildi. Araçtan inen silahlı 2 kişi, A.Y.B ve yanındaki E.B'yi başlarını tabancanın kabzası ile vurarak darp etti.

Soyguncular daha sonra ikilinin el ve ayaklarını plastik kelepçe ile kelepçeledikten sonra uçuruma yuvarladı. Soyguncular araçtaki 16 kilo altınla kuyumcuların cep telefonlarını gasp ederek kendi araçlarıyla kaçtı. Kuyumculardan E.B, uzun çabalar sonucu ellerindeki plastik kelepçeden kuruldu, sonra A.Y.B'yi çözdü. Karayoluna çıkarak otostop yapan ikili, bir sürücünün telefonuyla polisi aradı. A.Y.B ve E.B tedavi altına alındı. Soyguncular aranıyor. ■ VOLKAN YILDIZ