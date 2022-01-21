Marmaris ve Datça açıklarında 56 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bozburun Mahallesi Bozukkale açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Botu, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bot içerisindeki 21 kaçak göçmeni kurtardı.
Sabah saatlerinde ise bir başka ihbarı değerlendiren ekipler, Datça ilçesi açıklarında yine Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bot içerisindeki 35 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
AYVALIK AÇIKLARINDA 27 KAÇAK GÖÇMEN KURTARILDI
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 27 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün sabah 10.30 sıralarında Ayvalık açıklarında kaçak göçmenler bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan tarafından Türk karasularına geri itilen, 2 ayrı can salı içerisindeki toplam 27 kaçak göçmeni kurtardı.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.