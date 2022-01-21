  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Marmaris ve Datça açıklarında 56 kaçak göçmen kurtarıldı

Marmaris ve Datça açıklarında 56 kaçak göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisinde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 56 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında ise 27 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

DHA

21.01.2022, 20:34

Marmaris ve Datça açıklarında 56 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bozburun Mahallesi Bozukkale açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Botu, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bot içerisindeki 21 kaçak göçmeni kurtardı.

Sabah saatlerinde ise bir başka ihbarı değerlendiren ekipler, Datça ilçesi açıklarında yine Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bot içerisindeki 35 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

AYVALIK AÇIKLARINDA 27 KAÇAK GÖÇMEN KURTARILDI

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 27 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün sabah 10.30 sıralarında Ayvalık açıklarında kaçak göçmenler bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan tarafından Türk karasularına geri itilen, 2 ayrı can salı içerisindeki toplam 27 kaçak göçmeni kurtardı.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.