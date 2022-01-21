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Haberler Muğla Yolda yürürken vincin çarptığı kadın öldü

Yolda yürürken vincin çarptığı kadın öldü

21.1.2022

Yolda yürürken vincin çarptığı kadın öldü
MUĞLA'DA yol kenarında yürüyen 56 yaşındaki Songül İnci'ye vinç çarptı. Tarladan evine döndüğü öğrenilen ve ağır yaralanan İnci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, Köyceğiz'in Yangı Mahallesi'nde meydana geldi. Tarladan evinde yürüyerek dönen Songül İnci'ye R.U'nun kullandığı vinç çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan İnci'yi hastaneye kaldırdı. İnci, hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından vinç operatörü R.U. jandarma tarafından gözaltına alındı. ■ ADEM ÜLKER