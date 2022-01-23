Pınar Gültekin davasında 9. duruşma yarın! Karar çıkacak mı?

Muğla'da boğularak öldürülüp, cesedi varilde yakılan Pınar Gültekin'in (27) cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'nın (32) yargılandığı davanın 9'uncu duruşması yarın görülecek.

8. DURUŞMADA ABD'DEN GELEN VERİLER İNCELENDİ

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 8'inci duruşmasında, Pınar'ın telefonun kayıtları için ABD'den gelen verilerde sanık Avcı'yla ilgili hiçbir verinin olmadığı tespit edilmişti. Yarın görülecek duruşmada dava sonuçlanacak mı merakla bekleniyor.





Muğla'da boğularak öldürülüp, cesedi varilde yakılan Pınar Gültekin'in (27) cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'nın (32) yargılandığı davanın 9'uncu duruşması yarın görülecek.



HİÇBİR VERİ TESPİT EDİLEMEDİ

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 8'inci duruşmasında, Pınar'ın telefonun kayıtları için ABD'den gelen verilerde sanık Avcı'yla ilgili hiçbir verinin olmadığı tespit edilmişti. Bunun üzerine mahkeme ABD'den gelen belgelere artık ihtiyaç duyulmadığı adli makamlara bildirilmesine karar vermişti.





Avcı'nın kardeşi diğer sanık Mertcan Avcı'nın bir sonraki celsede duruşma salonunda hazır bulunması istemişti.



Bir sonraki duruşma 24 Ocak 2022 saat 14'de ertelememişti. Yarın görülecek olan duruşmada dava sonuçlanacak mı merakla bekleniyor.

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