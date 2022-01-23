Suç makinesini bozuk çamaşır makinesi yakalattı

MUĞLA'NIN Menteşe ilçesinde kendisini tamirci olarak tanıtan, bozuk çamaşır makinesini tamir etmemesine rağmen 500 lira para alan şüpheli, ihbar üzerine yakalandı. 43 ayrı suç dosyası olduğu ortaya çıkan zanlı tutuklandı. Y.G. isimli bir kadın internet üzerinden tamir işleri yaptığını gördüğü M.B.U. isimli bir kişiye ulaştı.

Eve gelen ve bir süre makine ile ilgilenen M.B.U. tamir ettiğini söyleyerek ev sahibinden 500 lira para alarak evden ayrıldı. Bir süre sonra Y.B., çamaşır makinasının çalışmadığını görünce M.B.U.'ya cep telefonu ile ulaşmak istedi. Ancak şüphelinin telefonunun kapalı olması üzerine Y.B. dolandırıldığını düşünerek polise ihbarda bulundu.

9 KEZ KASTEN YARALAMA

ORTACA'DA yakalanarak gözaltına alınan zanlının GBT sorgulamasında 9'u kasten yaralama, 5'i evden hırsızlık ve 6'sı hakaret ve tehdit olmak üzere toplam 43 olayın firarisi olduğu ortaya çıktı. İfade işlemlerinin tamamlanmasının adından suç makinesi M.B.U. adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan M.B.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

■ FERDİ YAVUZ