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Haberler Muğla 17 yaşındaki kız evinde ölü bulundu

17 yaşındaki kız evinde ölü bulundu

25.1.2022

17 yaşındaki kız evinde ölü bulundu
MUĞLA Bodrum'a bağlı Mumcular mahallesinde ailesiyle yaşayan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu, dün sabah saatlerinde orman işçisi olan anne ve babası tarafından evde ölü olarak bulundu. Herhangi bir hastalığı olmayan genç kızın boynundaki kızarıklıklar dikkat çekti. Gamze'nin cesedi, ölüm sebebinin kesin tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Genç kızın sosyal medya hesabında paylaştığı "Yaşadığımız sevdanın sonu, bir gün ölümle bitecek" mesajı ölümle ilgili şüpheleri artırdı.
FERDİ YAVUZ