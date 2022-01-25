İş görüşmesinde fuhuş tuzağına 15 yıl hapis

MUĞLA Milas'ta yaşayan 28 yaşındaki muhasebeci Sibel Figen Yavuz, Şubat 2020'de iş başvurusu yapmak için görüşmeye gittiği binada bir şirket yöneticisi olan Mutlu Erbey tarafından fuhuş tuzağına düşürülerek tecavüze uğramıştı. Sonuçlanan davada sanık Erbey 15 yıl hapis cezası alınca, Sibel Figen Yavuz gözyaşları içerisinde açıklama yaparak, "Mağdurlara kadın örgütleri ile birlikte hareket etmelerini öneriyorum. Korkmasınlar, tecavüz suçuna maruz kalmak onların utancı değil. O adamları ifşa etsinler, bu onların utancı" dedi.FERDİ YAVUZ