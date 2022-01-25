Marmaris’te alışılmadık manzara! Deniz ve beyaz örtünün manzarası mest etti

Tüm yurtta etkisini gösteren soğuk hava ve kar yağışı, Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris'te de etkili oldu. Yüksek kesimlerdeki kar yağışı dağları beyaz örtü ile kapladı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı dağları beyaza boyadı. Bir yanda deniz, diğer yanda kar manzarasını gören Marmarisliler ise sahile inerek eşsiz manzaranın tadını çıkardı.
Tüm yurtta etkisini gösteren soğuk hava ve kar yağışı, Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris'te de etkili oldu. Yüksek kesimlerdeki kar yağışı dağları beyaz örtü ile kapladı.
Bazı mahallelerin de kar yağışı ile beyaza büründüğü görüldü. Bir yanda deniz, diğer yanda kar manzarasını gören Marmarisliler ise sahile inerek eşsiz manzaranın tadını çıkardı.
Marmaris'te yaşayan 21 yaşındaki Selinay Şimşek, "Daha önceleri kar atıştırıyordu ama hiç böyle olmamıştı. Çok güzel bir manzara" dedi.
35 YIL SONRA ORTACA'DA KAR SÜRPRİZİ
Muğla'nın en az kar yağışı alan ilçelerinden olan Ortaca'da yaşayan vatandaşlar sabah saatlerinde kar süprizi ile uyandı.
Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı Ortaca'da da etkili oldu. Sabah işe gitmek için uyanan vatandaşlar kar sürprizi ile uyandı.
İlçede son olarak 35 yıl önce bu denli kar yağışı meydana geldiği belirtilirken, vatandaşlar yıllar sonra meydana gelen kar yağışının fotoğrafını çekti, kardan adam yaparak beyaz örtünün keyfini çıkardı.
BODRUM DA BEYAZA BÜRÜNDÜ
Muğla'nın bodrum ilçesindeki kar yağışı, kentin birçok noktasında etkili oldu. yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplanırken, vatandaşlar karın keyfini çıkardı.