Çeşme ve Dikili’de 52 göçmen kurtarıldı

MUĞLA Marmaris'te 24, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 4, Dikili'de ise lastik bot içerisindeki 24 olmak üzere, Yunan unsurlarının geri ittiği toplam 52 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Göçmenler İl Göç İdaresi müdürlüklerine teslim edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin, önceki gün saat 10.45'te Çeşme ilçesi Karaada üzerinde ve 12.39'da Dikili açıklarında botlar olduğu bilgisiyle harekete geçmesi sayesinde batmak üzereyken kurtarılan göçmenler karaya çıkarıldı. ■ ADEM ÜLKER

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