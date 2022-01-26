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Haberler Muğla Gamze’nin ölümünde flaş gelişme

Gamze’nin ölümünde flaş gelişme

Muğla’nın Bodrum ilçesinden yatağında ölü bulunan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu’nun anne ve babası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

26.01.2022, 20:40

Gamze’nin ölümünde flaş gelişme

Mazı Mahallesi Çocuk Mezarlığı mevkisinde ailesiyle yaşayan 17 yaşındaki lise öğrencisi Gamze Sakallıoğlu yatağında annesi tarafından ölü bulunmuştu.

Muğla'da gizemli son! 17 yaşındaki Gamze, yatağında ölü bulundu

Otopsi sonucunda Gamze'nin boyun kemiğinde kırık tespit edilmesi üzerine anne ve babası gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında yakınlarının da ifadesi alındı. Anne T.S ve baba M.H.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

17 yaşında yatağında ölü bulunmuştu! Gamze'nin annesinden dikkat çeken açıklama

Gamze Sakallıoğlu'nun cenazesi Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi'nden yakınları tarafından alınarak bugün toprağa verildi.