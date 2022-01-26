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Tarihi Muğla evleri beyaz örtüyle kaplandı

Muğla’da Pazartesi günü etkili olan kar yağışı yerini güneşli havaya bırakırken, merkez ilçe Menteşe’nin Saburhane ve Tabakhane semtlerindeki tescilli tarihi evler kar yağışı sonrası beyaz örtü ile kaplandı. Ortaya kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

İHA

26.01.2022, 13:55

Tarihi Muğla evleri beyaz örtüyle kaplandı

Kent merkezinde kültür varlığı olarak koruma altında ve tescilli yaklaşık 400 bina bulunurken, binaların yüzde 90'ında hala yaşam devam ediyor.

Çoğunluğu Rum ustalar tarafından yapılan Saburhane ve Tabakhane semtindeki tarihi evler 9 yıl önce de yoğun kar yağışı sonrası beyaz örtü ile kaplanmıştı.

Dar sokaklar, Muğla'nın simgesi bacaları ve oluklu çatı kiremitleri ile dikkat çeken Menteşe'deki tarihi evler 9 yıl aradan sonra tekrar beyaz örtü ile kaplanırken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

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