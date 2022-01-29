Sahte içkiden ölüme 33 yıl 4 ay hapis cezası

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2021 yılbaşı gecesi içtikleri sahte alkolden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatlarını kaybeden Ramazan Milaslıoğlu (52) ve Ekber Karayaylalı (56) davasında karar çıktı. Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Ömer Osman B'nin maktul Ekber Karayaylalı ve Maktul Ramazan Milaslıoğlu'na yönelik kasten öldürme suçunu işlediğini sabit görerek, ayrı ayrı toplam 33 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

İNTERNETTEN ÖĞRENMİŞ

FETHİYE Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile savunma yapan Ömer Osman B. "Değişik zamanlarda siyaset ve ticaret ile uğraştım. İflas ettim. Yuvam yıkıldı. Maddi durumum iyiye gitmedi. Alkol içiyordum. Ancak pahalı olduğu için alamıyordum. Alkol bağımlılığı başlayınca sağdan, soldan istemeye başladım. İstanbul'dan bir kişi ile görüştüm. Üzerinde etil alkol ve firma bilgileri yazan alkol almaya başladım. Daha sonra internete bakarak, alkol üretmeye başladım. 400 litreye yakın hazır rakı olarak aldım. Malzemeleri Ümraniye'den, üzerinde etil alkol yazan bidonlarla getirttim. Hazırladığım alkolleri arkadaşlarla birlikte içerdik. Ara sıra alkol isteyen arkadaşlarım olurdu. Herkese vermezdim. Para karşılığı isteyen olursa satmazdım. Evimde ele geçen etil alkolün 55 litre civarındaki miktar 3 aylık kullanım miktarımdır. Ekrem Karayaylalı ve Ramazan Milaslıoğlu adlı kişileri tanımıyorum. Ramazan Milaslıoğlu beni arayıp içki istedi. Korktuğum için kendisine alkol satmadım. Dezenfektan olarak isteyen olursa alkol veririm. Ben kimseye alkol vermedim. Kesinlikle suçsuzum. Suçum alkol almaktır. Bu alkolü Türkiye'nin her yerine dağıtıyorlar. Bu sahte rakılardan her yerde var" diye konuştu.



1 KİŞİ BERAAT ETTİ

FETHİYE Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki son duruşmada, tutuklu sanık Ömer Osman B. ile tutuksuz yargılanan Ramazan T. için karar çıktı. Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Ömer Osman B'nin maktuller Ekber Karayaylalı ve Ramazan Milaslıoğlu'na yönelik kasten öldürme suçunu işlediğini sabit görerek, ayrı ayrı toplam 33 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz yargılanan Ramazan T. için ise üzerine atılı eylem sabit görülmediğinden, beraatına ve yurtdışı çıkış yasağı adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verildi.

ERDOĞAN CANKUŞ