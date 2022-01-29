Yürek yakan son

MUĞLA'NIN Yatağan ilçesinde, karı kocanın bulunduğu traktör şarampole devrildi. Savrularak yere çarpan Meliha Katı (34) olay yerinde, traktörün altında kalan eşi Ertuğrul Katı (35) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Talihsiz kaza, Yeşilköy Mahallesinde meydana geldi. Çocukluk yaşta başlayan aşklarını evlilikle taçlandıran genç çift 3 çocuk sahibiydi. Eşi ile bahçelerine gitmek için traktörün direksiyonuna geçen Ertuğrul Katı, seyir halindeyken engebeli arazide kontrolü kaybederek şarampole yuvarlandı. Korkunç kazada eşinin yanında oturan Melike Katı traktörden savrularak yere çarptı. Ertuğrul Katı ise ters dönen traktörün altında sıkıştı.

ÖLÜME BİRLİKTE GİTTİLER

KAZAYI görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede traktörde yolcu olarak bulunan Meliha Katı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ertuğrul Katı ise sıkıştığı yerden çıkarılarak Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Katı, yoğun bakım ünitesinde doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. 3 çocukları bulunan çiftin ölümü Yatağan'da büyük üzüntüyle karşılandı. ■ ADEM ÜLKER