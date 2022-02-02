Suç makinesi eski eşini ve ailesini bıçakladı

MUĞLA Marmaris'te yaşayan Hasan Uyar, ayrıldığı eşi Fatma Özdemir ile kayınbiraderi ve kayınvalidesini bıçakladı. Olay, Marmaris'in İçmeler beldesi Köyiçi mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Hasan Uyar, uzaklaştırma kararını ihlal ederek geçtiğimiz yıl boşandığı Özdemir'in evine çocuklarını görmek için geldi. Uyar ile eski eşi, annesi ve kardeşi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü.

BIÇAKLA SALDIRIYA GEÇTİ

Hasan Uyar, çocuklarının gözü önünde masada bulunan bıçağı alarak önce eski kayınvalidesi Dursen Karademir'e, ardından eski kayınbiraderi Mustafa Özdemir ve boşandığı eşine saldırdı. Özdemir, annesi ve kardeşi aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Saldırıdan sonra kaçmaya çalışan Uyar olay yerine gelen polis tarafından yakalandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Dursen Karademir'in hayati tehlikesinin devam ettiği, abla kardeşin iş durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan Hasan Uyar'ın polise verdiği ifadede "Çocuklarımı görmek için eski eşimim evine gittim. Tartışma çıkınca sinirlenerek masa üzerinde gördüğüm ekmek bıçağını alarak saldırdım" dediği kaydedildi. Uyar'ın Kasım 2010'da Turunç Belediye Başkanı ve eşinin içinde bulunduğu otomobili kurşunlayan kişi olduğu, farklı suçlardan sabıkası bulunduğu ortaya çıktı. Hakkında açılmış 28 dava olduğu öğrenilen Uyar'ın, geçen yıl da eski eşinin evini benzin dökerek kundakladığı öğrenildi.

■ ADEM ÜLKER