Gençlerin hız tutkusu yine can aldı

Korkunç kaza, önceki gün saat 17.00'de, Döşemealtı ilçesi Termesos Bulvarı'ndaki köprüde meydana geldi. Muğla'dan Antalya istikametine doğru yola çıkan 3 arkadaşın bulunduğu otomobilin kaza yapması sonucu, Ahmet Özkan Avcı (28) hayatını kaybetti. Sürücü Muhammet Madenci (27) ile diğer yolcu koltuğundaki Hakan Selçuk (45) ise yaralı olarak kurtarıldı.

KAZADAN SAĞ ÇIKAMADI

Yüksek hızda ilerleyen Muhammet Madenci'nin kullandığı otomobil, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye kurtarma ekibi, otomobildeki 3 kişiyi çıkarmak için çalışma başlattı.

Aracın arka koltuğunda bulunan hafif yaralı Hakan Selçuk ile sıkıştığı yerden güçlükle çıkarılan Muhammet Madenci, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Aracın ön koltuğunda olan Ahmet Özkan Avcı'nın ise kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Avcı'nın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

"ŞİKAYETÇİ OLACAĞIZ"

Ahmet Özkan Avcı'nın cenazesi, otopsinin ardından dün kardeşi Ramazan Avcı ve eniştesi İsmail Kan tarafından morgdan alındı. Gözyaşı döken Kan, kazanın hızdan kaynaklanmış olabileceğini belirterek, "Bizim gördüğümüz kadarıyla hızdan dolayı video çekmişler. Kadran 240 kilometreyi gösteriyor, saat 16.56'da videoyu çekmişler. Kazanın oluş saati ise 17.00. Şikayetçi olacağız. Bunlara birilerinin 'dur' demesi lazım" diye konuştu.

ADEM ÜLKER