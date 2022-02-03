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Muğla'da aşırı yağış hayatı felç etti! Tarım arazileri sular altında kaldı

Ege'nin büyük bölümü sağanak yağışın etkisi altında. İzmir'de birçok ilçede yağmur su taşkınlarına neden olurken Çanakkale ve Balıkesir de aşırı yağıştan etkilendi. Muğla'nın Menteşe ilçesinde ise etkili olan yağmur nedeniyle bazı binaların bodrum katları ile tarım arazilerini su bastı.