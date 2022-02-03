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Haberler Muğla Muğla'da aşırı yağış hayatı felç etti! Tarım arazileri sular altında kaldı

Muğla'da aşırı yağış hayatı felç etti! Tarım arazileri sular altında kaldı

Ege'nin büyük bölümü sağanak yağışın etkisi altında. İzmir'de birçok ilçede yağmur su taşkınlarına neden olurken Çanakkale ve Balıkesir de aşırı yağıştan etkilendi. Muğla'nın Menteşe ilçesinde ise etkili olan yağmur nedeniyle bazı binaların bodrum katları ile tarım arazilerini su bastı.

03.02.2022, 16:15

Muğla’da aşırı yağış hayatı felç etti! Tarım arazileri sular altında kaldı

Menteşe ilçesinde, önceki gün öğle saatlerinde başlayan aralıklarla etkili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Bugün, Orhaniye, Kötekli, Yaraş, Ortaköy ile Yeniköy mahallelerinde cadde ve sokaklar göle döndü. Kötekli'de bazı evlerin bodrum katları ile iş yerlerini su bastı.

Belediye ekipleri, evlerde biriken suyu tahliye etti. Karabağlar Yaylası ile Düğerek'in Çayır mevkisinde tarım arazileri sular altında kaldı.

Muğla Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü, ayrıca ilçeye 24 saatte metrekareye 110 kilogram yağmur düştüğünü duyurdu.

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