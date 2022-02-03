Suç makinesi sonunda tutuklandı

Muğla Marmaris'te ayrıldığı eşi Fatma Özdemir, kardeşi ve annesini bıçaklayarak yaralayan ve birçok farklı suçtan sabıkası bulunan Hasan Uyar, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı. Olay, Marmaris'in İçmeler beldesi Köyiçi mevkiinde önceki akşam meydana geldi. Hasan Uyar, uzaklaştırma kararını ihlal ederek geçtiğimiz yıl boşandığı Özdemir'in evine çocuklarını görmek için geldi. Uyar ile eski eşi, annesi ve kardeşi arasında tartışma çıktı.

Hakkında 28 ayrı suç dosyası bulunan Hasan Uyar, tartışmanın büyümesi üzerine mutfakta bulunan bıçağı alarak önce eski kayınvalidesi Dursen Karademir'i yaraladı, ardından da eski eşi Fatma Özdemir ve kardeşi Mustafa Özdemir'e saldırdı. Olay yerinden kaçan Uyar, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen suç makinesi adam tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaralılardan Dursen Karademir'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

ADEM ÜLKER