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Haberler Muğla Minibüs kontrolden çıktı 12 öğrenci yaralandı

Minibüs kontrolden çıktı 12 öğrenci yaralandı

5.2.2022

Minibüs kontrolden çıktı 12 öğrenci yaralandı
MUĞLA'NIN Milas ilçesinde minibüsün yan yatması sonucu meydana gelen kazada 12 öğrenci yaralandı. Milas'tan yola çıkarak Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen futbol turnuvasına katılan öğrencilerin içerisinde bulunduğu minibüs dönüş yolunda Milas'ın Eğridere Yol Kavşağı'nda kontrolden çıkarak kaza yaptı. Karşı şeride geçerek yan yatan minibüsün içerisindeki 21 öğrenciden 12'si yaralandı. Öğrenciler hastanelere kaldırıldı. Kazada Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke'nin oğlunun da yaralandığı öğrenildi. ■ FERDİ YAVUZ