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Haberler Muğla Muğla merkezli kaçakçılıkla mücadele operasyonunda 3 tutuklama

Muğla merkezli kaçakçılıkla mücadele operasyonunda 3 tutuklama

Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri tarafından Muğla merkezli İzmir ve Diyarbakır illerinde gerçekleştirilen ‘Kaçakçılıkla Mücadele’ çalışmaları kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden üçü tutuklandı.

İHA

05.02.2022, 12:43

Muğla merkezli kaçakçılıkla mücadele operasyonunda 3 tutuklama
Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Muğla, İzmir ve Diyarbakır illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyon sonucunda 11 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i şubedeki işlemlerinin ardından savcı talimatıyla serbest bırakılmıştır.

Emniyetteki sorguları tamamlanan 6 şüpheli mevcutlu olarak Yatağan Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şahıslardan T.A. , H.Ç. ve M.Ö. adli kontrolle serbest bırakılırken, G.Ç., H.A. ve O.K. isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.