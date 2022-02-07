Muğla’da şaşırtan manzara! Burası ne deniz ne göl

"TOPRAK SUYA DOYDU"

Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ, geçen yıl yaz aylarında kurak bir sezon yaşadıklarını, Karabağlar Yaylası'ndaki su kuyularının yağış olmaması nedeniyle yarıya kadar dolduğunu söyledi. Aralık, Ocak ve Şubat ayının ilk haftasındaki yağışlar sonrası toprağın suya doyduğunu belirten Menteşe Ziraat Odası Başkanı Baştuğ, "Bulunduğumuz alan Karabağlar Yaylası'nın su toplandığı bölgesi. Geçmiş yıllarda kuraklık yaşadık. Kuyulardaki su yarısına kadar gelmemişti. Ama bu yıl su kuyularımız tamamen doldu. Hatta küçük de olsa su baskınları oldu. Onları da tahliye ediyoruz. Bu yağışlar çiftçimizi sevindirdi. Şu anda topraklarımız suya doydu. Kar yağdı, yayla yeteri kadar su aldı. Bunun yanında mutlaka Nisan yağışlarının olması gerekir. Çiftçinin yararına olan bahar yağmurlarıdır. Nisan ayı yağmurlarıdır. Bu yağışlar çiftçimiz için çok faydalı oldu. Geçmiş yıllarda kuraklığı yaşadık ama bu yıl da sevindirdi" dedi.