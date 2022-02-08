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Fethiye'de rüzgarın hızı 80 KM'yi buldu! Dalgalar 2 metreyi aştı

Yurdun büyük kesiminde etkili olan yağışlar Ege'de kendini fırtına olarak gösterdi. Rüzgarın hızı zaman zaman 80 kilometreyi buldu, dalgaların boyu ise 2 metreyi geçti.