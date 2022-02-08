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Haberler Muğla Fethiye'de rüzgarın hızı 80 KM'yi buldu! Dalgalar 2 metreyi aştı

Fethiye'de rüzgarın hızı 80 KM'yi buldu! Dalgalar 2 metreyi aştı

Yurdun büyük kesiminde etkili olan yağışlar Ege'de kendini fırtına olarak gösterdi. Rüzgarın hızı zaman zaman 80 kilometreyi buldu, dalgaların boyu ise 2 metreyi geçti.

AA

08.02.2022, 15:56

Fethiye’de rüzgarın hızı 80 KM’yi buldu! Dalgalar 2 metreyi aştı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde fırtına etkili oluyor. İlçede sabah başlayan ve öğle saatlerinde etkisini artıran rüzgarın saatteki hızı yaklaşık 80 kilometreyi buldu. Fırtına nedeniyle Çalış Plajı'nda dalgaların boyu zaman zaman 2 metreye ulaştı.

Bazı vatandaşlar dev dalgalarla fotoğraf çektirdi.

Fethiye Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkilileri, yağış ve rüzgarın akşam saatlerinde etkisini daha da artıracağını bildirdi. İlçede, olumsuz hava koşullarının gece yarısından sonra etkisini kaybedeceği belirtildi.

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