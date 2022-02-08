Kanseri yenen Eda küçükleri unutmadı

MUĞLA Fethiye'de 15 yaşındayken kansere yakalanan Eda Sıla Yılmaz (20), tedavi için geldiği İzmir'de sağlığına kavuştu. Hastanede kendisine öğretmenlik yapan Selma Özdemir'in desteğiyle liseyi İzmir'de okuyan Eda, mezun olup Ege Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nü kazandı. Şimdilerde öğretmeni Özdemir'le birlikte kanserli çocuklara destek olan Eda, hazırladıkları hediyelerle onlara moral verdiklerini belirterek, "Fırsat buldukça kanser hastası çocukların yanında olmaya çalışıyorum. Hediyelerle onları mutlu ediyoruz" dedi. ■ MURAT YALÇIN

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