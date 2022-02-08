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Haberler Muğla Kanseri yenen Eda küçükleri unutmadı

Kanseri yenen Eda küçükleri unutmadı

8.2.2022

Kanseri yenen Eda küçükleri unutmadı
MUĞLA Fethiye'de 15 yaşındayken kansere yakalanan Eda Sıla Yılmaz (20), tedavi için geldiği İzmir'de sağlığına kavuştu. Hastanede kendisine öğretmenlik yapan Selma Özdemir'in desteğiyle liseyi İzmir'de okuyan Eda, mezun olup Ege Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nü kazandı. Şimdilerde öğretmeni Özdemir'le birlikte kanserli çocuklara destek olan Eda, hazırladıkları hediyelerle onlara moral verdiklerini belirterek, "Fırsat buldukça kanser hastası çocukların yanında olmaya çalışıyorum. Hediyelerle onları mutlu ediyoruz" dedi. ■ MURAT YALÇIN