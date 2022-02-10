Ölüm soludular

MUĞLA'NIN Seydikemer ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle zehirlenen yaşlı çiftten biri öldü, diğeri ağır yaralandı. Kadıköy'de yaşayan 61 yaşındaki Süllü Ünsal ve 57 yaşındaki karısı Nurgül Ünsal, sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle zehirlendi. Gün içinde eve ziyarete gelen akrabaları kapının açılmaması üzerine eve girdi ve Ünsal çiftini hareketsiz yatarken buldu.

Yardım istenmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaşlı çifte ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri Nurgül Ünsal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olan Süllü Ünsal ise hastaneye kaldırıldı.

KOMŞULARI ŞÜPHELENDİ

AFYONKARAHİSAR'DA da sobadan sızan gazdan zehirlenen 55 yaşındaki kadın hayatını kaybederken oğlu ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Olay, Şuhut ilçesi Balçıkhisar köyünde meydana geldi. Nazende Özdaş ve oğlu Beytullah Özdaş'ın evlerinden çıkmamasından şüphelenen komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. Eve giren sağlık ekipleri anne ve oğlu odada hareketsiz yatarken buldu.

EŞİ 40 GÜN ÖNCE ÖLDÜ

YAPILAN kontrollerde anne Özdaş'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, oğlu Beytullah Özdaş'ın ise yaşadığı ancak bilincinin kapalı olduğu tespit edildi. Sağlık ekipleri daha sonra Beytullah Özdaş'ı hastaneye kaldırdı. Yapılan tespitlerde anne ve oğlunun kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. Öte yandan, Nazende Özdaş'ın eşi Mehmet Özdaş'ın yaklaşık 40 gün önce kanserden dolayı öldüğü öğrenildi.

MURAT YALÇIN