Yer altı sularına da göz diktiler

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (MUSKİ) Datça'nın Mesudiye, Cumalı, Sındı ve Yazı mahallelerine ana içme suyu sağlamak için başlattığı çalışma halkın tepkisini çekti. Karaköy'deki yer altı suyu havzasından faydalanılması planlanan projenin yaşam kaynaklarını ellerinden alacağını belirten köylüler eylem yaptı. Projenin yer altı sularıyla beslenen ovalarını yok edeceğini dile getiren köylüler, "Ölürüz de suyumuzu vermeyiz. Yer altı kaynakları bizim can damarımız. Başka çözüm bulsunlar" diyerek projeye karşı çıktı.

Köy meydanında toplanan vatandaşlar, daha sonra kuyuların bulunduğu bölgeye gitti. Burada konuşan Karaköy muhtarı Onur Bölükbaş, "Yer altı su kaynaklarımıza dokunmayın" dedi

"GÜZ DOMATESİ YOK OLUR"

Asırlardır köylülerin geçimlerini tarım ve hayvancılıktan sağladığını kaydeden Bölükbaş, "Burada gençlerimiz, çocuklarımız varken geleceğimize dokunamazsınız. Karaköy geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlıyor, çiftçilerimizi öldüremezsiniz. Bizim güz gülleri dediğimiz Muğla, Aydın, İzmir, Manisa, İstanbul, Ankara, Denizli ve bir çok şehri besleyen güz domatesimizi yok edersiniz" diye konuştu.

Karaköy'de denize akan sular olduğunu da söyleyen Bölükbaş, "Eğer söz konusu yerlere su sağlanmak isteniyorsa, denize akan sulardan faydalanılabilir. Orman İşletme Müdürlüğü'nden izin alınarak ormanlık alanlardaki yeraltı kaynaklarından da faydalanılabilir. Neden Karaköy?" ifadelerini kullandı. Karaköy'de açılacak kuyuların suyunun bir gün elbet biteceğini dile getiren Bölükbaş, "Yeraltı kaynakları bittiğinde Karaköy'de tarım bitecek. Datça Yarımadası susuzlukla karşı karşıya kalınca ne olacak?" diye konuştu.

KUYULARA TOPRAK ATTILAR

EYLEME katılanlardan 57 yaşındaki Dulkadın İşçi isimli köylü, "Feryadımızı herkes duysun. Bizim otellerimiz, pansiyonlarımız yok. Tarımdan karnımız doyuyor. Gençlerimizin geleceğini kimseye harcatmayacağız" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Daha sonra kuyuların açılmaya başladığı bölgeye yürüyen köylüler, "Haklıyız, güçlüyüz, kazanacağız", "Suyumuz köyümüzündür, vermeyeceğiz" sloganları attı. Köylüler, MUSKİ'nin açtığı sondaj kuyusuna kazma, kürek ve traktörle toprak doldurdu.

ADEM ÜLKER