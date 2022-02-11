Arazisini işgal ettikleri adamı bir de dövdüler

MUĞLA'DA komşu restoran işletmecileri tarafından arazisine eklenti yapıldığını iddia eden şahıs, 4 kişinin saldırısına uğradı. Bodrum'da yaşayan 43 yaşındaki H.G, Bitez Mahallesi'ndeki otoparkının bir bölümüne komşu restoran işletmecilerince eklenti yapıldığı iddiasıyla restoran yetkilileri ile tartıştı. H.G. tartışmanın ardından 4 kişinin saldırısına uğradı. 4 kişi, H.G'yi yerde tekme ve yumruklarla darp etti ve cebindeki bin 800 TL parayı aldı. Olayın ardından H.G'nin yaptığı suç duyurusunun ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. M.E.Y, A.Y. ve A.Y. gözaltına alındı. M.E.Y. ve A.Y. gasp, yağma ve darp suçlarından tutuklandı. ■ ADEM ÜLKER

DİĞER