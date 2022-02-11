Şikayet çok hizmet yok

Muğla Büyükşehir ile Bodrum, Fethiye, Milas ve Menteşe belediyelerinin sorumluluk alanındaki yollar, her yağışın ardından yıllardır köstebek yuvasına dönüyor. Bozulan yolların hali, yayalara ve araç sürücülerine adeta kâbus olurken, vatandaş CHP'li belediye başkanlarına isyan eder hale geldi. Tepkilerin hedefindeki Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise, şikayetleri görmezden gelmeye devam ediyor.

"BECEREMİYORSANIZ BİZ YAPALIM"

Sosyal medyada biraraya gelen vatandaşlar, farklı sitelerde "Şikayetim var Muğla" başlıklı gruplar kurarak seslerini belediye başkanlarına duyurmaya çalışıyor. Özellikle kentteki bozuk yolların düzeltilmemesinden şikayetçi olan Muğlalılar, artık araba sürmek istemediklerini dile getirdi.

Bodrum'da esnaflık yapan Nevzat Kanber, "Bodrum'un Şehri-Emini her kimse artık söylenecek çok şey var. Vatandaşın aracında ne alt takım ne de lastik kaldı. Bu işin sorumlusu her kimse, çıksın desin ki 'Ey halkım biz yol yapmasını beceremedik, halkımıza yetki veriyoruz, para toplayıp yaptırın.' Vatandaş da başının çaresine baksın" serzenişinde bulundu.

"BU YOLLARI HAK ETMİYORUZ"

Bozuk yollardan dert yanan bir diğer vatandaş ise, "Ya hadi anladık belediye başkanlarımız makam araçlarından inmeye fırsat bulamıyorlar. Hiç mi fen işleri ya da mühendisler bu yolları görmüyor? İki gün yağmur yağsa her yer köstebek yuvası gibi. Yazık onlarca araç arıza yapıyor, yazık bu milli servete" diye isyan etti. Milaslılar da, altyapı çalışmaları sırasında oluşan çukurların günlerdir kapatılmamasını eleştirerek, böylesi kötü haldeki yolları hak etmediklerini ifade etti.

6 AYDA DEFORME OLDU

VATANDAŞLARDAN bozuk yollar ile ilgili yoğun şikâyet aldıklarını belirten AK Parti Menteşe İlçe Başkanı Eray Çiçek, sosyal medyada bozuk bir yolu paylaşarak, "Uzun yıllardır kullanımda olan bu yol Menteşe merkez ile Düğerek Mahallesi arasında zemini oldukça sert olan bir yoldur. 2021 yılı yaz aylarında yeni asfaltlama çalışması yapılmasına rağmen yolun %90'ının deforme olmuş olmasının akıl ve fen açısından izahı mümkün değildir. Takdir Menteşeli hemşerilerimizindir" ifadelerini kullandı.

FERDİ YAVUZ