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Haberler Muğla Bodrum'da sahiller doldu taştı! Kış ayında yazdan kalma günler

Bodrum'da sahiller doldu taştı! Kış ayında yazdan kalma günler

Ege'nin büyük bölümü geçtiğimiz hafta soğuk havanın etkisindeyken sıcaklıklar yeniden kendini göstermeye başladı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde havanın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle sahiller doldu taştı.

İHA

12.02.2022, 20:21

Bodrum’da sahiller doldu taştı! Kış ayında yazdan kalma günler

Geçtiğimiz haftalarda sert kış koşulları yaşanan ilçede yeniden güneş açtı. Hava sıcaklığının 19 dereceye kadar çıktığı ilçede bahar havası hissedilmeye başlandı. Kır çiçeklerinin açtığı Bodrum'da doğa uyanmaya başladı.

Bodrum'da çiçek açan ağaçlar, güzel görüntüler oluşturdu. Özellikle hafta sonu hakim olan güzel havada Bodrumlular soluğu sahillerde aldı.
Merkezi bölgelerindeki sahiller başta olmak üzere Yarımada genelinde sahillerde yoğunluk oluştu.

Güzel havanın keyfini çıkaran Bodrumlular, sert kış koşullarının ardından ısınan havanın tadını çıkardıklarını söylediler.

Bodrum'da fırtına nedeniyle yıkılan ağaçlar yolları kapattı