Kazada ağır yaralanan sürücü kurtarılamadı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde TIR'ın trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarpması sonucu ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından ambulansla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sabri Saraçoğlu (52) müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saraçoğlu'nun cenazesinin İzmir'de toprağa verileceği öğrenildi. Gözaltına alınan TIR sürücüsü Ersan K. ise tutuklandı. Ersan K'nin kullandığı 48 AET 813 plakalı TIR, Bodrum- Milas karayolu Adabükü Kavşağı'nda önceki gün trafik ışıklarında bekleyen 5 araca çarpmış, 1'i ağır 7 kişi yaralanmıştı. İtfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar, Milas ve Bodrum'daki hastanelere kaldırılmıştı.