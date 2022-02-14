Sakat doğan kuzuya ‘bebek gibi’ bakım

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Aksın ailesi, sakat doğan ve "Melek" adını verdikleri kuzuya 11 aydır adeta bebek gibi bakıyor. Bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan iki çocuk babası Şinasi Aksın (43), hayvancılıkla uğraşan babasının baktığı koyunun yavrusunu kayalıkların içinde ölmek üzereyken buldu. Yapılan muayenede kuzunun arka ayaklarının engelli olduğu ve bazı organlarının da anne karnında tam olarak gelişmediği belirlendi. Engelli kalan kuzuya evde bakma kararı alan Şinasi Aksın, bu konuda ailesinden de büyük destek gördü.

ŞAMPUANLA YIKIYORLAR

Kovaya koyup eve getirdiği kuzuya aylarca biberonla annesinin sütünü içirdiklerini söyleyen Aksın, "Çocuklarımdan ayırmam. İki oğlum vardı, Melek de kızım oldu" diye konuştu. Arzu Aksın da "Melek'siz bir hayat düşünemiyoruz. Birinci yaşında doğum gününü kutlamaya hazırlanıyoruz. Amacımız farkındalık oluşturmak. İnsan veya hayvan olsun, engellilere kimse sırtını dönmesin" dedi. Şinasi Aksın'ın kayınvalidesi Zeynep Oral da "Melek bana çok düşkün. Ben yanından gidince ağlıyor. Kucağıma aldığımda ise susuyor. Haftada bir banyosunu da ben yaptırırım. Şampuanla yıkanmak çok hoşuna gidiyor" ifadelerini kullandı.

ADEM ÜLKER