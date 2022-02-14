Sulama kanalında feci kaza

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücü Mustafa Şimşek (66), yaşamını yitirdi. Kaza, önceki akşam 20.00 sıralarında Bozyer Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Şimşek yönetimindeki 20 PL 592 otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sulama kanalına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, dalgıç timi ve itfaiye sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonucu sudan çıkarılan Mustafa Şimşek'in cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Otomobil ise vinç yardımıyla kanaldan çıkarıldı.

■ MURAT YALÇIN