Katille birlikte kardeşi de yargılansın

MUĞLA'DA Sanık Cemal Metin Avcı'nın itiraf ettiği Pınar Gültekin cinayeti ile ilgili davanın 10'uncu duruşması bugün Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Mahkeme, duruşmayı 11 Nisan'a erteledi.

EMSAL MALİYETLE CEZA

MERTCAN Avcı'ya savcılık tarafından istenen cezaya yönelik Epözdemir, "Savcılık Mertcan Avcı'nın olay yerinde olduğunu söylüyor. Maktulenin yakılırken ölmediği ortaya çıktı. Diri diri yakma esnasında Mertcan Avcı buna iştirak ediyorsa, nasıl delilleri gizleme ve yok etmekten yargılanır. Mertcan Avcı'nın eylem üzerinde ortak olduğu konusunda suç duyurusunda bulunduk" dedi. Hakim bu iddianın araştırılması için mahkemeyi erteleme kararı verdi.

Bugünkü duruşmada Gültekin ailesinin Avukatı Rezan Epözdemir, Cemal Metin Avcı için tasarlayarak canavarla hisle insan öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı, eski eşi Eda Karagün, annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, iş ortağı Şükrü Gökhan Orhan için suç delillerini gizleme, değiştirme ve yok etme suçundan cezalandırılmasını, iyi hal indirimi yapılmamasını, sanıkların emsal maliyetle cezalandırılmasını talep etti. ■ FERDİ YAVUZ