“O kızla evlenmeyeceksin” dedi ve oğlunu kurşunladı

MUĞLA Menteşe'de yaşayan 62 yaşındaki kanser hastası Hüseyin Kara (62), oğlu Cavit Kara'yı (28), tabanca ile vurarak öldürdü. İddiaya göre, evlerinin bahçesinde odun kıran Hüseyin Kara ile oğlu Cavit Kara arasında evlilik konusunda tartışma çıktı. Sevdiği kızla evlenmek istediğini söyleyen oğluna "O kızla evlenmene asla izin vermem" diyerek karşı çıkan Hüseyin Kara ile oğlu arasında tartışma yaşandı.

Öfkeden çılgına dönen kanser hastası Hüseyin Kara "Bir kız yüzünden adam babasına küfür eder mi?" diyerek belinden çıkarttığı tabancayı oğlunun göğsüne doğru peş peşe ateşledi. Vücuduna 3 kurşun isabet eden genç kanlar içinde yere yığıldı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kara'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Hüseyin Kara ise olay yerinde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. ■ ADEM ÜLKER