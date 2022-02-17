Baharatlı alüminyuma sarılı kokain ele geçti

MUĞLA Marmaris'te narkotik köpeği 'Coco' ile bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, baharatlı alüminyum folyoya sarılmış 44.29 gram kokain ele geçti. Halil Işık (23) isimli yolcu tutuklandı. İzmir'den yolcu otobüsüyle uyuşturucu getirileceği ihbarıyla, Muğla Otobüs Terminali'nde sabah 04.00'te İzmir'den gelecek otobüs için tedbir alındı. Yapılan aramada Halil Işık isimli yolcunun çantasındaki uyuşturucuya tepki veren Coco sayesinde baharatlı folyoya sarılı 44.29 gram kokain ele geçti. ■ ADEM ÜLKER

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