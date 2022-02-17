Muğla’da 1 milyon 900 bin fide toprakla buluşacak

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 15 Şubat'ta başlayan tıbbi ve aromatik bitki fidesi dağıtımında bugüne kadar 900 bin fide hak sahiplerine dağıtıldı. Kozmetik ve ilaç sanayiinde kullanılan tıbbi ve aromatik bitki türlerinin Muğla ekonomisine yıllık yaklaşık 65 milyon TL katkı sağladığı açıklandı.

Menteşe, Ula, Yatağan ve Kavaklıdere ilçelerinde bulunan üreticilere Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen tören ile Salep, Defne, Adaçayı ve İzmir Bilyalı Kekiği gibi türler dağıtıldı. Törene Menteşe ve Kavaklıdere Ziraat Odası Başkanları katılırken, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Muğla'yı Tıbbi Aromatik Bitkilerde Kümelenme Merkezi yapma iddiasını gerçekleştirdiklerini açıkladı.

"YANGINLAR SONRASI ÇİFTÇİMİZİN YARALARININ SARILMASI İÇİN SEFERBER OLDUK"

Tarım ve Orman İl Müdürü Saylak, "2021 yılını büyük bir acı ile geçirdik. Yangınlarda yaklaşık 60 bin hektar orman alanımızı kaybettik. 15 bin dekara yakın alanda zeytinlik, narenciye bahçesi üretim alanları hasar gördü. Yangın sonrası projeler hazırlanarak hemen harekete geçimdi. Bunun için Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle Bakanlığımız 21 milyon 700 bin liralık kaynağı ETAP projeleri için ayırdı. Aynı zamanda yangında büyükbaş ve küçükbaş hayvanları telef olan vatandaşlarımızın Bakanımızın talimatı ile OR-KÖY vasıtası ile zararları en yüksek rayiçten ödendi. Bakanlığımızın ETAP projeleri çerçevesinde 500 ton arı yemini 13 ilçede arıcılık kayıt sistemine kayıtlı tüm üreticilerimiz ile buluşturduk. Hemen ardından yangından zarar görenlere 186 ton arı kekinin de dağıtımını yaptık. Bu süreçte Cumhurbaşkanlığı afet ödeneğinden ilimize 17 milyon 173 bin lira tarımsal hasarların ödenmesi için ödenek geldi. Allah razı olsun 21 milyon liralık bir kaynak da ilimizin AFAD hesaplarında Sayın Cumhurbaşkanımızın emirleri doğrultusunda hesapta olacak. Yangın sonrası bila bedelsiz 180 ton yem bitkisini dağıttık" dedi.

NİSAN AYI SONUNA KADAR 1 MİLYON 900 BİN FİDE DAĞITILACAK

Göreve geldiklerinde 495 hektar olan tıbbi aromatik bitki üretim alanlarını 2022 Ocak ayı itibari ile 3 bin 50h dekara çıkardıklarını belirten Saylak, "Muğla'nın geleceğinde ve bu gününde çok önemli bir yer tutan üreticimize hem tarımsal üretimde kozmetikte ve ilaç sanayiinde kullanılmak üzere bunun özütünü çıkaracağımız Anadolu Adaçayı, İzmir Bilyeli Kekiği, salepten defneye kadar her türlü tıbbi aromatik bitkinin zenginliği, 2019 yılında göreve gelir gelmez ilk işimiz 3 yıllık bir proje yapmak oldu. Muğla ilimizi tıbbi aromatik bitkilerde kümelenme merkezi sözümüzü yerine getirdik ve Muğla Tıbbi Aromatik bitki Kümelenme Merkezi oldu. Göreve geldiğimizde Muğla ilinde 2015 yılından bu yana yürütülen çalışmalarda 495 dekarlık tıbbi aromatik bitki ekim alanı vardı. 2022 yılının Ocak ayı itibari ile 3 bin 500 dekarlık alanımızda tıbbi aromatik bitki ekimi yapılıyor. Yeter mi, yetmez. Geçen yıl 1 milyon 700 bin fideyi biz üreticilerimiz ile buluşturduk. Bugün bu fidelerle birlikte 900 bin fideyi dağıtmış oluyoruz. Hedefimiz Nisan ayı itibari ile 1 milyon 900 bin fideyi toprakla buluşturmak" dedi.

Menteşe, Ula, Kavaklıdere ve Yatağan ilçelerindeki üreticilere Anadolu Adaçayı, İzmir Bilyeli Kekiği, Salep gibi fideler tören sonrasında dağıtımı yapıldı.