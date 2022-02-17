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Muğla'da gece saatlerinde korkutan yangın!

Muğla'nın Milas ilçesinde gece saatlerinde odun deposunda çıkan yangın çevredekileri korkuttu. İtfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesi sonrası söndürülen yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

İHA

17.02.2022, 10:03 Güncelleme Tarihi: 17.02.2022, 10:07

Muğla’da gece saatlerinde korkutan yangın!

Edinilen bilgiye göre, Eğridere Mahallesi'nde yer alan bir odun deposunda gece saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramasının ardından olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği Ekipleri sevk edildi.

Ekiplerinin müdahalesiyle ilk etapta kontrol altına alınan yangın daha sonra yoğun bir mücadele ile söndürüldü.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ederken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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