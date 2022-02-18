Gökcan: CHP’li Başkan Gümüş işgüzarlık yaptı

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Bayır'da kurulacak olan çimento fabrikasına ruhsat verilmesi hakkında basın toplantısı düzenledi. Gökcan, CHP'li Menteşe Belediyesi'nin, tepkilere rağmen Menteşe ilçesinde çimento fabrikası kurulması için ruhsat verdiğini, ancak bu konuda hükümet ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın suçlandığını söyledi. Çimento fabrikası için ruhsatın 29 Aralık'ta, ÇED raporunun geçerli olduğuna dair yazının ise 19 Ocak'ta verildiğini belirten Yelda Erol Gökcan, belediyenin, bakanlığın yazısını beklememesini eleştirdi.

'TALİHSİZ BİR AÇIKLAMA YAPTI'

YELDA Erol Gökcan, "Önce ruhsatı veriyorlar, bakanlığın yazısı arkadan geliyor. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, 'Ruhsatı biz vermesek zaten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verecekti' diyerek talihsiz bir açıklama yapmıştır. Bırakın niyet okumayı, bakanlığımızı suçlamayı. Menteşe Belediye Başkanı işgüzarlık yapmış ve bilerek, isteyerek Muğla'ya çimento fabrikasına ruhsat vermiştir" diye konuştu. ■ FERDİ YAVUZ