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Haberler Muğla Kiracısından haber alamayınca ekiplere haber verdi! Şüphesinde haklı çıktı

Kiracısından haber alamayınca ekiplere haber verdi! Şüphesinde haklı çıktı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen olayda kiracısından bir süredir haber alamayan ev sahibi durumu ekiplere haber verdi. Ekiplerin incelemesi üzerine kiracı evinde olarak bulundu.

İHA

18.02.2022, 20:20 Güncelleme Tarihi: 18.02.2022, 20:26

Kiracısından haber alamayınca ekiplere haber verdi! Şüphesinde haklı çıktı

Olay, Gülpınar Mahallesi Fevzipaşa Caddesi üzerindeki bir apartman dairesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçenin ilk kadın terzilerinden olan Celal Aytekin'in (76) ev sahibi, kiracısından bir süre haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri ekipleri aldıkları izinle çilingir marifeti ile kapıyı açarak eve girdi. Yatağında hareketsiz yatarken bulunan Aytekin'in, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından yaşlı adamın cansız bedeni Muğla Adli Tıp Merkezi'ne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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