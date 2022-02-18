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Haberler Muğla Muğla'daki ortaokulda zehirlenme şüphesi! Öğrenciler hastanelik oldu

Muğla'daki ortaokulda zehirlenme şüphesi! Öğrenciler hastanelik oldu

Muğla Yatağan'daki bir ortaokulda bazı öğrenciler hastanelik oldu. Tedavi edilen 6 öğrencinin de öğlen yemeğinde kantinde satılan tavuk dönerden yediği belirlendi. Bunun üzerine diğer 50 öğrencinin de gözlem amaçlı hastaneye getirildiği öğrenildi.

İHA

18.02.2022, 16:17 Güncelleme Tarihi: 18.02.2022, 16:17

Muğla’daki ortaokulda zehirlenme şüphesi! Öğrenciler hastanelik oldu

Muğla'nın Yatağan ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 6 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yatağan'da bir ortaokulda öğle arasında kantinden iddiaya göre tavuk döner yiyen 6 öğrenci, bir süre sonra rahatsızlandı.

Karın ağrısı şikayetleri sonrası 6 öğrenci ambulanslarla Yatağan İlçe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Okul kantininden 56 öğrencinin öğle arasında tavuk döner yediği, 6'sının zehirlenme belirtileri ile hemen ambulanslarla hastaneye kaldırıldığı, diğer 50 öğrencinin de gözlem amaçlı hastaneye getirildiği öğrenildi.