Haberler Muğla Muğla'daki ortaokulda zehirlenme şüphesi! Öğrenciler hastanelik oldu

Muğla'daki ortaokulda zehirlenme şüphesi! Öğrenciler hastanelik oldu

Muğla Yatağan'daki bir ortaokulda bazı öğrenciler hastanelik oldu. Tedavi edilen 6 öğrencinin de öğlen yemeğinde kantinde satılan tavuk dönerden yediği belirlendi. Bunun üzerine diğer 50 öğrencinin de gözlem amaçlı hastaneye getirildiği öğrenildi.