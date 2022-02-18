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Yunan ekipler 82 göçmeni daha ölüme itti!

Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerinin göçmenlere karşı insanlık dışı uygulamaları devam ediyor. Marmaris ilçesi açıklarında motorları sökülen lastik bot içinde 82 göçmen ölüme itildi.

İHA

18.02.2022, 18:20 Güncelleme Tarihi: 18.02.2022, 18:27

Yunan ekipler 82 göçmeni daha ölüme itti!

Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen iki ayrı düzensiz göçmen olayında toplam 82 kişi Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İçlerinde Kongo, Somali, Mali, Fildişi Sahili, Gabon, Gambiya, Orta Afrika, Senegal, Geni, Kamerun ve Çad ülkesinden düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botların motorları sökülerek Türk karasularına geri itildi.

Sabah saatlerinde 2 lastik bot içinde 60 düzensiz göçmen kurtarılırken, gece saatlerinde yine lastik bot içinde 22 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

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