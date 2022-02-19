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Haberler Muğla Bodrum'da kış ayında yazdan kalma günler! Güneşi gören sahile koştu

Bodrum'da kış ayında yazdan kalma günler! Güneşi gören sahile koştu

Yurdun büyük bölümü kar yağışının etkisi altındayken Muğla'nın Bodrum ilçesinde adeta yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 25 dereceye çıkması ile vatandaşlar sahillere akın etti.

İHA

19.02.2022, 18:42

Bodrum’da kış ayında yazdan kalma günler! Güneşi gören sahile koştu

Bodrum'da hafta sonu güneşin yüzünü göstermesiyle vatandaşlar sahillere akın etti. Hava sıklığının 25 dereceye kadar ulaşması üzerine özellikle Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Bitez ve Ortakent sahillerinde yoğunluk yaşandı.

Bodrum’da kış ayında yazdan kalma günler! Güneşi gören sahile koştu

Türkiye'nin birçok şehrinde soğuk hava yaşanırken Bodrum'da Şubat ayında denize girerek güneşli havanın tadını çıkardı. Sahil kenarındaki restoran ve kafeleri doldurdu.

Bodrum’da kış ayında yazdan kalma günler! Güneşi gören sahile koştu

Bazı vatandaşlar yanlarında getirdikleri sandalyeleri sahile kurarak bir yandan balık tutup, bir yandan kitap okudu. Bazı vatandaşlar da suya ayaklarını sokarak denizin tadını çıkardı.

Bodrum’da kış ayında yazdan kalma günler! Güneşi gören sahile koştu

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre Bodrum'da hafta boyu hava sıcaklıklarının mevsim değerlerinin üzerinde seyredeceği öğrenildi.