Marmaris’teki aspiratör yangını korkuttu

Son dakika... Olay Marmaris Yeni Yol Caddesi üzerindeki üç katlı evin ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde yalnız olan G.Öncü (68) mutfakta yemek yaparken birden aspiratör alev alıp, dumanlar çıktı. Vatandaşların 112 acil hattını araması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ekibi ve polis geldi.

Polisler güvenlik amaçlı yolu trafiğe kapatırken, yangın diğer odalara ve katlara sıçramadan söndürüldü. Dumandan etkilenen 68 yaşındaki G.Öncü ambulansta tedavi edildi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.