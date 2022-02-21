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Haberler Muğla Serbest kalınca sadece 1 saat rahat durdular! Hırsızlıktan tutuklandılar

Serbest kalınca sadece 1 saat rahat durdular! Hırsızlıktan tutuklandılar

Fethiye'de iki kişi hırsızlık suçundan gözaltına alındı, götürüldükleri adliyede adli kontrol şarkıyla serbest bırakıldı. Serbest kaldıktan 1 saat sonra yine hırsızlık yapan kişiler polisin çalışmasıyla yeniden yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan iki şüpheli cezaevine gönderildi.

DHA

21.02.2022, 10:07

Serbest kalınca sadece 1 saat rahat durdular! Hırsızlıktan tutuklandılar

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hırsızlık yaptığı ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı. Sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartı ile serbest bırakılan şüpheliler, 1 saat sonra tekrar hırsızlık yapınca tutuklandı.

Fethiye'de 12 iş yerinden son zamanlarda gerçekleşen hırsızlık olaylarıyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki yaklaşık 120 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Seydikemer ilçesinde olduğu belirlenen A.A.Ö (23) ve S.Ö (21) düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Serbest bırakılan 2 kişi, bir saat sonra hırsızlık yapınca yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan iki şüpheli cezaevine gönderildi.