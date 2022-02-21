Haberler Muğla Son dakika: Pınar Gültekin davasında flaş gelişme! Katil Cemal Metin Avcı'nın kardeşi tutuklandı

Son dakika: Pınar Gültekin davasında flaş gelişme! Katil Cemal Metin Avcı'nın kardeşi tutuklandı

Muğla'nın Ula ilçesinde sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in davasında bir son dakika gelişimesi yaşandı.Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir katil zanlısı Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı hakkında, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını açıklamıştı. Son dakika bilgisine göre Mertcan Avcı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.