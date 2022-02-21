Son dakika: Pınar Gültekin davasında flaş gelişme! Katil Cemal Metin Avcı’nın kardeşi tutuklandı

Muğla'da boğularak öldürülüp, cesedi varilde yakılan Pınar Gültekin'in cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'nın yargılandığı davada flaş gelişme. Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir davanın 10'uncu duruşmasında katil zanlısı Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı hakkında, müşterek fail, eylem üzerinde ortak hakimiyeti ve cinayete iştirak ettiği iddiasıyla, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını açıklamıştı. Son dakika bilgisine göre Mertcan Avcı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mahkeme, davanın 14 Şubat'ta görülen 10'uncu duruşmasında Mertcan Avcı hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyasının beklenmesine karar vermişti. Bir sonraki duruşmayı 11 Nisan saat 14.00'a ertelemişti.Pınar Gültekin davasında kritik gün! Karar çıkacak mı? Pınar Gültekin davasında flaş gelişme! Pınar, yakılmadan önce yaşıyormuş